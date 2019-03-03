Матвеев: у волейболисток «Сахалина» накопилась серьёзная усталость

Главный тренер «Сахалина» Денис Матвеев прокомментировал поражение команды от казанского «Динамо» со счётом 0:3 (17:25, 19:25, 11:25) в матче 19-го тура женской волейбольной Суперлиги.

«Первая и вторая партии у нас были нормальные. Знаете, как бывает, когда есть возможность бороться, когда изначально психологически и в остальном, вроде, всё нормально, но потом вдруг всё сваливается в обратную сторону и уже ничего не получается. Этот матч из ряда таких: когда почувствовали, что можно, вроде бы, реально зацепиться, но потом в какой-то момент не справились с волнением, не справились с установками на матч. Нам нужно было вовремя перестроиться, перевести игру на определённых игроков. Но, к сожалению, девочки не смогли это сделать. Потому концовка и получилась такой скомканной. Усталость, конечно, тоже накопилась, и причём довольно серьёзная. Но что делать, таков спорт», – цитирует Матвеева официальный сайт «Динамо».