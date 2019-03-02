Волейболистки из Краснодара и Казани одержали победу в 19-м туре ЧР

19-й тур открытого чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги стартовал с побед динамовских команд Краснодара и Казани. Краснодарское «Динамо» на своей площадке в трёх партиях нанесло поражение белорусской «Минчанке» со счётом 3:0 (25:19, 25:15, 25:23).

Казанские бело-голубые в родных стенах взяли верх над «Сахалином» — 3:0 (25:17, 25:19, 25:11).

Казанское «Динамо» одержало 16-ю победу в 19 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Суперлиги. Краснодарский клуб с 12 победами находится на пятой позиции.

Волейбол. Открытый чемпионат России. Суперлига. Женщины

19-й тур

«Динамо» (Краснодар) – «Минчанка» (Беларусь) — 3:0 (25:19, 25:15, 25:23).

«Динамо» (Казань) – «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 3:0 (25:17, 25:19, 25:11).