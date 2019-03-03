Калининградский «Локомотив» обыграл «Динамо-Метар» в волейбольной Суперлиге

Волейболистки калининградского «Локомотива» одержали 17-ю победу в чемпионате России среди женских команд Суперлиги. В матче 19-го тура «Локомотив» на выезде в трёх партиях обыграл челябинское «Динамо-Метар» со счётом 3:0 (25:15, 25:22, 25:22).

«Локомотив», одержав 17 побед в 19 матчах, уверенно возглавляет турнирную таблицу Суперлиги. «Динамо-Метар» потерпело 17-е поражение и располагается на 11-й позиции.

В матчах 20-го тура национального первенства 10 марта «Динамо-Метар» на выезде сыграет с московским «Динамо», а «Локомотив» примет краснодарское «Динамо».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

19-й тур

«Динамо-Метар» (Челябинск) – «Локомотив» (Калининградская область) – 0:3 (15:25, 22:25, 22:25).