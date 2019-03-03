«Факел» одержал волевую победу над «Белогорьем» в ЧР по волейболу

Волейболисты «Факела» одержали 17-ю победу в чемпионате России по волейболу среди мужских команд Супериги. В матче 23-го тура «Факел» на своей площадке обыграл белгородское «Белогорье» со счётом 3:1 (17:25, 25:20, 25:12, 25:23).

«Факел» с 17 победами в 23 матчах занимает четвёртое место в турнирной таблице Суперлиги. «Белогорье», потерпевшее восьмое поражение, находится на пятом месте.

В матчах 24-го тура «Факел» 9 марта примет на своей площадке команду «Газпром-Югра» из Сургута, а «Белогорье» на следующий день в родных стенах встретится с красноярским «Енисеем».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

23-й тур

«Факел» (Новый Уренгой) – «Белогорье» (Белгород) — 3:1 (17:25, 25:20, 25:12, 25:23).