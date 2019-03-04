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Сиденко рассказал, чего не хватило «Уралу» для победы над «Зенитом»

Сиденко рассказал, чего не хватило «Уралу» для победы над «Зенитом»
Волейбол / Суперлига мужчины

Главный тренер «Урала» Константин Сиденко оценил игру подопечных в матче 23-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги сезона-2018/19, в котором уфимский клуб проиграл «сине-бело-голубым» со счётом 1:3 (21:25, 25:16, 21:25, 18:25).

«Нам сегодня не хватило, в первую очередь, подачи. Если команде уровня «Зенита» не создавать проблемы с доводкой мяча – шансов закрыть что-то блоком или сыграть в защите остается не очень много. Во второй партии подача у нас летела неплохо – и это не замедлило сказаться на результате. Но весь матч провести в таком режиме мы не сумели. В четвёртом сете вообще расклеились, выглядели откровенно слабо», — цитирует Сиденко официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

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