Питерский «Зенит» взял верх над «Уралом» в волейбольной Суперлиге

Санкт-петербургский «Зенит» одержал 18-ю победу в чемпионате России по волейболу среди мужских команд Суперлиги сезона-2018/19. В матче 23-го тура «Зенит» на своей площадке обыграл уфимский «Урал» со счётом 3:1 (25:21, 16:25, 25:21, 25:18).

«Зенит» с 18 победами в 23 матчах занимает третье место в турнирной таблице Суперлиги. «Урал», потерпевший 14-е поражение, остался на девятой строчке.

В матчах 24-го тура национального первенства 9 марта санкт-петербургский «Зенит» примет на своей площадке одноклубников из Казани, а «Урал» на выезде сыграет с новосибирским «Локомотивом».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

23-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Урал» (Уфа) — 3:1 (25:21, 16:25, 25:21, 25:18).