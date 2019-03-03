Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Реал Сосьедад» — «Атлетико». 3 марта. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Волейбол / Новости /

Питерский «Зенит» взял верх над «Уралом» в волейбольной Суперлиге

Питерский «Зенит» взял верх над «Уралом» в волейбольной Суперлиге
Волейбол / Суперлига мужчины

Санкт-петербургский «Зенит» одержал 18-ю победу в чемпионате России по волейболу среди мужских команд Суперлиги сезона-2018/19. В матче 23-го тура «Зенит» на своей площадке обыграл уфимский «Урал» со счётом 3:1 (25:21, 16:25, 25:21, 25:18).

«Зенит» с 18 победами в 23 матчах занимает третье место в турнирной таблице Суперлиги. «Урал», потерпевший 14-е поражение, остался на девятой строчке.

В матчах 24-го тура национального первенства 9 марта санкт-петербургский «Зенит» примет на своей площадке одноклубников из Казани, а «Урал» на выезде сыграет с новосибирским «Локомотивом».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
23-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Урал» (Уфа) — 3:1 (25:21, 16:25, 25:21, 25:18).

Комментарии (0)
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент