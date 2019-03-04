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Бутько: судьям тоже надо готовиться к таким тяжёлым играм

Бутько: судьям тоже надо готовиться к таким тяжёлым играм
Волейбол / Суперлига мужчины

Капитан казанского «Зенита» Александр Бутько прокомментировал победу в матче 23-го тура российской Суперлиги с сургутским «Газпромом-Югра» со счётом 3:1 (25:21, 22:25, 25:20, 27:25).

«Готовились к тяжёлой игре, традиционно игры с Сургутом, что здесь, что в Казани, проходят непросто. На данном этапе это очень важно для нас, поскольку впереди плей-офф в чемпионате и Лиге чемпионов, и хороший уровень сопротивления нам необходим.

Спасибо Сургуту, что навязали нам такую игру – за счёт агрессивной подачи, выбив нас из приёма в какой-то момент. Надо отдать должное – у соперника была и очень хорошая общая игра. Что касается обилия спорных моментов: я считаю, что помимо игроков судьям тоже надо готовиться к таким тяжёлым играм. В какой-то момент показалось, что они немножко потеряли концентрацию. Впрочем, для такого матча споры – это нормально", — цитирует Бутько официальный сайт ВФВ.

В турнирной таблице «Зенит» занимает первое место, «Газпром-Югра» — восьмое.

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