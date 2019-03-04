«Нова» и «Протон-Саратов» оштрафованы на 200 тыс. рублей

Директорат Всероссийской федерации волейбола сообщил, что за нарушения «Положения о чемпионате России 2019 года» на женские клубы «Протон-Саратов» и «Динамо-Метар» (Челябинск), а также на мужской клуб «Нова» (Новокуйбышевск) были наложены штрафные санкции.



«Протон-Саратов» нарушил п. 2.11 «Положения» и оштрафован на 200 тыс. рублей.



«На всех играх чемпионата России 2019 года среди команд Суперлиги обязательна процедура видеопросмотра с возможностью просмотра касания блока и сетки. Расходы по обеспечению видеопросмотра возлагаются на клуб-хозяин», — говорится документе.



«Нова» нарушила п. 2.12: «На играх Суперлиги обязательно использование электронного протокола с подключением двух судейских планшетов к компьютеру судьи-секретаря». Клуб оштрафован на 200 тыс. рублей.



«Динамо-Метар» оштрафовано на 40 тыс. рублей за нарушение п. 2.13, который также касается видеопросмотра: «При проведения процедуры — обязательно выведение результатов на экран в зале. Размер экрана — не менее 4 на 3 м».

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