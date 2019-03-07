«Белогорье» вышло в финал Кубка вызова, несмотря на поражение во Франции

Белгородское «Белогорье» в ответном полуфинальном матче Кубка вызова на выезде проиграло французскому «Пуатье» со счётом 2:3 (25:20, 25:23, 23:25, 23:25, 15:17). В первом матче подопечные Слободана Ковача выиграли в трёх партиях, поэтому российская команда смогла пробиться в финал.

Кубок вызова. Мужчины. Полуфинал. Ответный матч

«Пуатье» (Франция) — «Белогорье» (Белгород, Россия) — 3:2 (20:25, 23:25, 25:23, 25:23, 17:15).

Первый матч: 0:3 (11:25, 23:25, 17:25).

В финале «Белогорье» сыграет с итальянской «Монцей». В первой встрече на своей площадке итальянская команда проиграла португальскому «Спортингу» в пяти сетах, но на выезде оказалась сильнее в трёх партиях — 3:0 (25:20, 25:23, 25:17).

Победителем минувшего розыгрыша Кубка вызова стала итальянская «Равенна».