Шишкин: в магазине мне сказали: «Мальчик, куда пиво беретё? Где паспорт?»

Либеро «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) Владимир Шишкин объяснил, почему многие представители этого амплуа отличаются весёлым нравом, а также рассказал забавную историю о дедушке.

«Мы стараемся нести позитив. Мы, конечно, не совсем публичные люди, но на нас (я сейчас не про либеро, а в целом) приходят посмотреть люди. И ходить с кислыми минами, я считаю, не очень правильно. Это твоя работа, жизнь, это то, что тебе нравится – ты занимаешься любимым делом, зачем делать вид, что ты на заводе вытачиваешь детали? Это неправильно. Хотя это моя личная позиция – нет грустным лицам! Если говорить о позиции либеро… Мы делаем меньше всего на площадке. Либеро не подаёт, не атакует, не блокирует. Мы принимаем, защищаемся и иногда делаем передачу, когда связке приходится доводить. Ещё мы занимаемся вопросами коммуникации на задней линии: кому-то что-то постоянно подсказываешь. Ищешь себе дополнительную работу, скажем так, которая может быть полезной для команды, но обывателю не видна. А коммуницироваться нужно активно и позитивно. Может быть, не улыбаются суровые, брутальные типы. Или просто старые, и им невесело. Надеюсь, мне всегда будет весело, ну и морщин поменьше, когда лоб не хмуришь.



Одну историю расскажу. Года два назад ко мне приезжал дедушка летом в гости, и ему очень сильно хотелось пивка. Я пошёл в магазин и не взял с собой паспорт. И мне сказали: «Мальчик, а вы куда пиво берёте? Где ваш паспорт? Вот когда покажете паспорт, тогда и будете пиво брать, идите и не задерживайте очередь». Понимаю, что дед без пива домой не пустит, и пулей за документиками, приношу. Кассир смотрит в паспорт, там мне, ясное дело, 27 лет, она мне делает комплимент, мол, вы таким юным выглядите, я сначала таю, потом забираю пиво и ухожу. Жене рассказываю, она смеется, ей приятно, что у неё муж так молодо выглядит. В общем, да, это правда. Алкоголь не продают», — цитирует Шишкина официальный сайт клуба.

В турнирной таблице Суперлиги «Динамо-ЛО» занимает 12-е место.