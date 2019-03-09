«Факел» и «Нова» выиграли матчи 24-го тура ЧР по волейболу

Завершились два матча чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Новоуренгойский «Факел» на своей площадке в трёх партиях обыграл команду «Газпром-Югра» из Сургута со счётом 3:0 (25:20, 25:21, 27:25).

В другой встрече новокуйбышевская «Нова», также в родных стенах, взяла верх над командой «Югра-Самотлор» из Нижневартовска — 3:0 (25:20, 25:17, 25:17).

«Факел» одержал 18-ю победу и продолжает борьбу за третье место по итогам предварительного этапа национального первенства. «Нова» с 8 победами в 24 матчах сохраняет шансы на выход в плей-офф. В активе занимающей заветную восьмую строчку команды «Газпром-Югра» 9 побед, а впереди 2 тура соревнований.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

24-й тур

«Факел» (Новый Уренгой) – «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:0 (25:20, 25:21, 27:25).

«Нова» (Новокуйбышевск) – «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:0 (25:20, 25:17, 25:17).