«Пляжники» Сиволап и Ярзуткин выиграли этап Мирового тура в Камбодже

Российская пара Максим Сиволап и Артём Ярзуткин одержала победу на этапе «Мирового тура» категории «1 звезда», который завершился в Кампонгспы (Камбоджа). В соревнованиях участвовали только мужские пары. Сиволап и Ярзуткин выиграли все пять проведённых матчей: два в группе, четвертьфинал, полуфинал и финал. В решающем поединке россияне нанесли поражение паре Грант Голдшмидт/Лео Уильямс из ЮАР со счётом 2:0 (21:18, 21:18).

В соревнованиях также принимали участие россияне Василий Иванов и Сергей Горбенко, завершившие борьбу в четвертьфинале. Иванов и Горбенко уступили будущим бронзовым призёрам — дуэту из Дании Якоб Бринк/Мэдс Росагер со счётом 1:2 (17:21, 24:22, 15:17). В полуфинале датчане уступили Сиволапу и Ярзуткину – 0:2 (18:21, 19:21).