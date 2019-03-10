«Локомотив» взял верх над краснодарским «Динамо» в ЧР по волейболу

20-й тур чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги завершился в Калининграде. Местный «Локомотив» нанёс поражение краснодарскому «Динамо» со счётом 3:1 (23:25, 25:14, 25:17, 25:17).

«Локомотив» одержал 18-ю победу в 20 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Суперлиги, уступая московскому «Динамо» только по дополнительным показателям. Краснодарское «Динамо» потерпело восьмое поражение и находится на пятом месте.

В матчах 21-го тура 16 марта краснодарское «Динамо» примет московских одноклубниц, а «Локомотив» на своей площадке встретится с «Минчанкой».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

20-й тур

«Локомотив» (Калининградская область) – «Динамо» (Краснодар) — 3:1 (23:25, 25:14, 25:17, 25:17).