«Белогорье» нанесло поражение «Енисею» в волейбольной Суперлиге

24-й тур чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги завершился в Белгороде. Местное «Белогорье» обыграло красноярский «Енисей» со счётом 3:0 (25:19, 25:16, 25:23).

«Белогорье» одержало 16-ю победу в 24 матчах и продолжает борьбу с новосибирским «Локомотивом» за пятое место на предварительном этапе чемпионата России. «Енисей» потерпел 16-е поражение и остался на 11-м месте.

В матчах 25-го тура соревнований «Белогорье» 16 марта примет на своей площадке новосибирский «Локомотив», а «Енисей» на следующий день в гостях сыграет с казанским «Зенитом».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

24-й тур

«Белогорье» (Белгород) – «Енисей» (Красноярск) – 3:0 (25:19, 25:16, 25:23).