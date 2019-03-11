Ковач: «Белогорье» идёт правильной дорогой

Главный тренер белгородского «Белогорья» Слободан Ковач прокомментировал победу в матче с красноярским «Енисеем» в 24-м туре российской Суперлиги со счётом 3:0 (25:19, 25:16, 25:23).



«Со стороны могло показаться, что победа сегодня была лёгкой, но это благодаря нашей хорошей подаче. И в защите много поднимали мячей и после этого их доиграли. Соперник плохо принимал, это нам и облегчило задачу. Мы идём правильной дорогой, если продолжим двигаться так же, то в следующей игре нам будет легче», — приводит слова Ковача официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

В турнирной таблице «Белогорье» занимает 5-е место, «Енисей» — 11-е. Предварительный этап российской Суперлиги завершится 23 марта.