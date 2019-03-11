Травица: может быть, проблема в тренировке, и в следующий раз обойтись без неё?

Главный тренер красноярского «Енисея» Любомир Травица прокомментировал поражение в матче 24-го тура российской Суперлиги с белгородским «Белогорьем» со счётом 0:3 (19:25, 16:25, 23:25).

«Как можно оценить игру? Очень плохо… Ни в одном элементе не сыграли нормально. На тренировке всё было в три раза лучше, чем в игре. Даже не знаю, что сказать. Ни один элемент не работал: ни подача, ни атака, ни защита… На тренировке работали хорошо. Я говорил об этом в тайм-аутах. Может быть, проблема в тренировке и в следующий раз обойтись без неё? Шучу. Жаль, что не смогли сыграть лучше, хотя я на это рассчитывал. Может быть, сегодня был не наш день», — приводит слова Травицы официальный сайт ВФВ.

В турнирной таблице «Белогорье» занимает 5-е место, «Енисей» — 11-е.