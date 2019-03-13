Анастази: в матче с казанским «Зенитом» «Гданьск» не будет ощущать давление

Главный тренер польского «Гданьска» Андреа Анастази поделился ожиданиями от первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с казанским «Зенитом». Встреча состоится в Польше сегодня, 13 марта.

«Возможность сыграть с командой топ-уровня, которой является казанский „Зенит“, станет прекрасным опытом для нас. На групповом этапе мы боролись в каждом из шести матчей. Мы демонстрировали хороший волейбол, старались играть как можно лучше. Надеюсь, в среду сделаем это ещё раз.

Мы не ощущаем давления перед игрой. Может, это и станет ключевым фактором, который позволит нам показать свою лучшую игру", — приводит слова Анастази официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

Ответная встреча состоится в Казани 19 марта.