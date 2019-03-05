Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Универсиада-2019. Сноуборд. Параллельный слалом-гигант
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Волейбол / Новости /

Стали известны даты матчей российских клубов в четвертьфинале Лиги чемпионов

Стали известны даты матчей российских клубов в четвертьфинале Лиги чемпионов
Волейбол / Лига чемпионов

Официальный сайт Европейской конфедерации волейбола опубликовал даты матчей 1/4 финала Лиги чемпионов с участием российских клубов.

Лига чемпионов. Мужчины. Четвертьфинал
Первые матчи
12 марта. «Динамо» (Москва, Россия) — «Любе Чивитанова» (Чивитанова-Марке, Италия).
13 марта. «Гданьск» (Гданьск, Польша) — «Зенит» (Казань, Россия).
14 марта. «Скра» (Белхатув, Польша) — «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия).

Ответные матчи
19 марта. «Зенит» (Казань, Россия) — «Гданьск» (Гданьск, Польша).
20 марта. «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) — «Скра» (Белхатув, Польша).
21 марта. «Любе Чивитанова» (Чивитанова-Марке, Италия) — «Динамо» (Москва, Россия).

Женщины. Четвертьфинал
Первый матч
13 марта. «Динамо» (Москва, Россия) — «Вакифбанк» (Стамбул, Турция).

Ответный матч
20 марта. «Вакифбанк» (Стамбул, Турция) — «Динамо» (Москва, Россия).

«Зенит» (Казань), «Зенит» СПб и «Динамо» узнали соперников в 1/4 финала ЛЧ
Московское «Динамо» сыграет с «Вакифбанком» в 1/4 финала женской Лиги чемпионов
Комментарии (0)
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент