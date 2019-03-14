Шестак: иностранные тренеры в России делают из людей биороботов

Блокирующий Дмитрий Шестак рассказал, почему принял решение завершить карьеру по окончании сезона-2017/18.

«Надоело подчиняться требованиям, которые я не хочу делать. Например, когда тренер не понимает сути упражнений и даёт указания, а у тебя уже есть приобретённый опыт, и ты начинаешь работать через силу. Да и сама система волейбола начала всё больше разочаровывать. Иногда талантливый игрок стоит на замене только потому что у него за спиной нет поддержки. В то же время искусственно распиаренный агентами игрок оказывается в составе. Я люблю прозрачность и игру по правилам. На волейбольном рынке этого нет, он очень дикий.



Или посмотрите, как часто игроков кидают на деньги. Ты тратишь свои основные жизненные ресурсы – здоровье, время, нервы – а взамен ничего не получаешь. К счастью, мне по ходу карьеры везло, и мне недоплатили самую малость, но я знаю ребят, которым остались должны за целые сезоны.



Ещё российский волейбол перестал мне нравиться, когда в него начали приходить заграничные специалисты со своими методиками. Они перевели весь волейбол в цифры и статистику, сделав из живых людей биороботов. Тактика и стратегия убили всё творчество. Лично мне всегда нравилось творить на площадке, делать всё по интуиции. Тем не менее я благодарен волейболу и всем к нему причастным за моё становление как спортсмена и личности. Всё, что я имею в материальном и духовном плане, получено благодаря волейболу», — цитирует Шестака «Спорт Бизнес Online».

Дмитрий также рассказал истории о тренере Эрике Нгапете, который в своё время возглавлял «Кузбасс».

«Перед сезоном руководство клуба организовало нам тимбилдинг. Нас в полном обмундировании спустили в настоящий забой, где добывают уголь. На обратном пути завалило проход, по которому мы спускались, поэтому пошли в обход, пройдя несколько километров под землёй. Когда вышли наверх, не досчитались одного человека! Не хватало Нгапета-старшего. Наверное, потеряли его в темноте. Всё обошлось – через полчаса нашли. Мы уставшие, но довольные вернулись домой. Это было настоящее приключение», — сказал Шестак.

Дмитрий, в частности, выступал за «Югру-Самотлор» (Нижневартовск), «Белогорье» (Белгород), «Урал» (Уфа), «Динамо» (Москва).