Лямин и Величко вышли в четвертьфинал этапа Мирового тура в Дохе

В Дохе (Катар) проходит этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды».

Россияне Никита Лямин и Игорь Величко, которые начинали плей-офф с 1/16 финала, вышли в четвертьфинал. В матче 1/8 финала Лямин и Величко в двух партиях обыграли бразильцев Педро Сольберга и Витора Фелипе со счётом 2:0 (21:15, 21:16).

За выход в полуфинал Лямин и Величко сыграют с испанским дуэтом Пабло Херрера/Адриан Гавира.

Российская пара Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, которая напрямую из группы вышла в 1/8 финала, завершила борьбу за трофей, в трёх сетах уступив представителям Катара Шерифу Юнуссу и Ахмеду Тиджану со счётом 1:2 (21:12, 18:21, 8:15).

Четвертьфинальные матчи пройдут в Дохе 15 марта.