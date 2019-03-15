Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Анжи» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Волейбол / Новости /

Катич: матч с питерским «Зенитом» — один из лучших для «Скры» в сезоне

Катич: матч с питерским «Зенитом» — один из лучших для «Скры» в сезоне
Волейбол / Лига чемпионов

Волейболист польской «Скры» Милан Катич прокомментировал победу в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с санкт-петербургским «Зенитом» со счётом 3:1 (25:18, 13:25, 25:22, 25:18).

«Это был один из лучших наших матчей в сезоне. Когда мы играем на таком уровне, то не должны бояться соперников. Это был отличный вечер, и несмотря на то, что мы были сильнее во всех элементах, нужно не забывать, что „Зенит“ постарается дать ответ в России. Мы должны быть к этому готовы.

Поздравляю нашу команду. Мы отдали все силы и заслуженно победили. Теперь надо готовиться к ответной игре. Наши соперники точно постараются исправить ситуацию. Их кубинская звезда Ореол Камехо будет готов к игре, нам тоже нужно к этому подготовиться. Надо будет бороться, вот и всё", — цитирует Катича официальный сайт ЕКВ.

Ответная встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 20 марта.

Пьяцца: питерский «Зенит» играл отлично, но «Скра» здорово защищалась
Комментарии (0)
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент