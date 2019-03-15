Саммельвуо: после поражения в Кубке ЕКВ «Кузбасс» одержал очень важную победу

Главный тренер «Кузбасса» Туомас Саммельвуо прокомментировал победу кемеровской команды над новокуйбышевской «Новой» со счётом 3:0 (25:15, 25:18, 25:14) в стартовом матче 25-го тура российской волейбольной Суперлиги.

«Очень важная победа, после поражения в Кубке ЕКВ в Турции. Но иногда такие моменты очень нужны, чтобы двигаться вперёд. Мы думаем дальше, это спорт, это жизнь. Молодцы сегодня, благодарю всю команду, мы выиграли подачу и приём. Было два сложных момента, где команда отлично действовала, была спокойна. Я думаю, что сегодня очень хорошо сыграл Игорь Кобзарь», — приводит слова Саммельвуо официальный сайт «Кузбасса».

В турнирной таблице «Кузбасс» занимает вторую строчку, «Нова» — 10-ю. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит».