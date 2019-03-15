Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Анжи» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Волейбол / Новости /

«Кузбасс» разгромил «Нову» в 25-м туре мужской Суперлиги

«Кузбасс» разгромил «Нову» в 25-м туре мужской Суперлиги
Волейбол / Суперлига мужчины

Кемеровский «Кузбасс» на своей площадке в трёх партиях обыграл новокуйбышевскую «Нову» в стартовом матче 25-го тура российской Суперлиги со счётом 3:0 (25:15, 25:18, 25:14). Для подопечных Туомаса Саммельвуо это 21-я победа в чемпионате. Коллектив Александра Горбаткова потерпел 17-е поражение.

Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 25-й тур
«Кузбасс» (Кемерово) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 3:0 (25:15, 25:18, 25:14).

В турнирной таблице «Кузбасс» занимает вторую строчку, «Нова» — 10-ю.

22 марта в рамках заключительного тура мужской Суперлиги «Кузбасс» на выезде сыграет с уфимским «Уралом», а на следующий день «Нова» в Белгороде сразится с местным «Белогорьем».

Действующим чемпионом России является казанский «Зенит».

Саммельвуо: надо смотреть правде в глаза – мы с «Галатасараем» играли плохо
Комментарии (0)
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент