«Кузбасс» разгромил «Нову» в 25-м туре мужской Суперлиги

Кемеровский «Кузбасс» на своей площадке в трёх партиях обыграл новокуйбышевскую «Нову» в стартовом матче 25-го тура российской Суперлиги со счётом 3:0 (25:15, 25:18, 25:14). Для подопечных Туомаса Саммельвуо это 21-я победа в чемпионате. Коллектив Александра Горбаткова потерпел 17-е поражение.

Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 25-й тур

«Кузбасс» (Кемерово) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 3:0 (25:15, 25:18, 25:14).

В турнирной таблице «Кузбасс» занимает вторую строчку, «Нова» — 10-ю.

22 марта в рамках заключительного тура мужской Суперлиги «Кузбасс» на выезде сыграет с уфимским «Уралом», а на следующий день «Нова» в Белгороде сразится с местным «Белогорьем».

Действующим чемпионом России является казанский «Зенит».