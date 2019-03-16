Волейболистки «Енисея» нанесли поражение «Сахалину» в ЧР по волейболу

21-й тур чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги открыл матч в Красноярске, где «Енисей» на своей площадке переиграл «Сахалин» со счётом 3:0 (25:14, 25:15, 25:23).

Красноярский клуб, занимающий шестое место в турнирной таблице, одержал 10-ю победу (35). Коллектив из Южно-Сахалинска идёт восьмым (21).

В заключительном, 22-м туре предварительного этапа «Сахалин» сыграет в гостях с «Заречьем-Одинцово» (Московская область), а «Енисей» — с «Ленинградкой» из Санкт-Петербурга.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

21-й тур



«Енисей» (Красноярск) – «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 3:0 (25:14, 25:15, 25:23).