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Волейболистки «Енисея» нанесли поражение «Сахалину» в ЧР по волейболу

Волейболистки «Енисея» нанесли поражение «Сахалину» в ЧР по волейболу
Волейбол / Суперлига женщины

21-й тур чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги открыл матч в Красноярске, где «Енисей» на своей площадке переиграл «Сахалин» со счётом 3:0 (25:14, 25:15, 25:23).

Красноярский клуб, занимающий шестое место в турнирной таблице, одержал 10-ю победу (35). Коллектив из Южно-Сахалинска идёт восьмым (21).

В заключительном, 22-м туре предварительного этапа «Сахалин» сыграет в гостях с «Заречьем-Одинцово» (Московская область), а «Енисей» — с «Ленинградкой» из Санкт-Петербурга.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
21-й тур

«Енисей» (Красноярск) – «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 3:0 (25:14, 25:15, 25:23).

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