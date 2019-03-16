«Югра-Самотлор» сенсационно обыграла «Факел» в ЧР по волейболу

В предпоследнем туре предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлига «Югра-Самотлор» совершила сенсацию. Клуб из Нижневартовска, занимающий 13-е место в турнирной таблице, в пяти партиях одолел «Факел» из Нового Уренгоя, боровшийся за третью позицию перед плей-офф, со счётом 3:2 (27:25, 19:25, 17:25, 25:21, 15:10).

Для команды «Югра-Самотлор» это четвёртая победа в 25 матчах текущего национального первенства. «Факел» потерпел седьмое поражение и, скорее всего, выйдет в плей-офф с четвёртого места.

В заключительном, 26-м туре 23 марта «Факел» примет новосибирский «Локомотив», а «Югра-Самотлор» на выезде сыграет с «Ярославичем».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

25-й тур

«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – «Факел» (Новый Уренгой) — 3:2 (27:25, 19:25, 17:25, 25:21, 15:10).