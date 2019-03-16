«Урал» на тай-брейке одолел московское «Динамо» в ЧР по волейболу

Волейболисты московского «Динамо» потерпели 13-е поражение в чемпионате России по волейболу среди мужских команд Суперлиги сезона-2018/19. В матче 25-го тура на своей площадке бело-голубые в пяти партиях уступили уфимскому «Уралу» со счётом 2:3 (22:25, 25:21, 25:17, 21:25, 13:15).

На турнирном положении «Динамо» поражение не сказалось — московская команда выйдет в плей-офф с седьмого места. «Урал» одержал десятую победу в текущем национальном первенстве и поднялся на восьмое место.

В другом матче 25-го тура «Ярославич» на своей площадке уступил «Динамо-ЛО» со счётом 1:3 (21:25, 27:25, 18:25, 19:25).

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

25-й тур

«Ярославич» (Ярославль) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 1:3 (21:25, 27:25, 18:25, 19:25).

«Динамо» (Москва) — «Урал» (Уфа) — 2:3 (22:25, 25:21, 25:17, 21:25, 13:15).