Питерский «Зенит» выбыл из Лиги чемпионов, уступив «Скре» в «золотом сете»

Санкт-петербургский «Зенит» не сумел выйти в полуфинал Лиги чемпионов. В ответном четвертьфинальном матче «Зенит» на своей площадке взял верх над польской «Скрой» со счётом 3:1 (25:22, 21:25, 25:20, 25:20). Самым результативным игроком матча стал Георг Грозер, принесший хозяевам 28 очков, включая 4 эйса. 17 баллов набрал Ореол Камехо.

В первом матче в Белхатуве «Зенит» проиграл с аналогичным счётом 1:3. Судьбу путёвки в полуфинал решил «золотой сет», который остался за «Скрой» — 15:11.

Накануне казанский «Зенит» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, выиграв «золотой сет» у польского «Гданьска» — 15:12.

Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. Четвертьфинал. Ответный матч

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Скра» (Польша) – 3:1 (25:22, 21:25, 25:20, 25:20). «Золотой» сет — 11:15.