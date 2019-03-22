Стал известен последний полуфиналист женской Лиги чемпионов

Итальянская «Новара» в ответном четвертьфинальном матче женской Лиги чемпионов на своей площадке в пяти сетах обыграла немецкий «Штутгарт» со счётом 3:2 (25:14, 25:22, 16:25, 18:25, 16:14). В первой встрече, которая состоялась в Германии на минувшей неделе, итальянская команда победила в четырёх партиях.



За выход в финал Лиги чемпионов «Новара» поспорит с действующим победителем турнира турецким «Вакифбанком», который по итогам двух матчей прошёл московское «Динамо».



Вторую полуфинальную пару составили турецкий «Фенербахче» и итальянский «Конельяно».



Игры 1/2 финала состоятся в апреле, точные даты будут объявлены позже. Финальные матчи женской и мужской Лиги чемпионов пройдут 18 мая в Берлине (Германия).



«Штутгарт» проиграл «Новаре» в первом четвертьфинальном матче женской ЛЧ