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Стал известен последний полуфиналист женской Лиги чемпионов

Стал известен последний полуфиналист женской Лиги чемпионов
Волейбол / Лига чемпионов

Итальянская «Новара» в ответном четвертьфинальном матче женской Лиги чемпионов на своей площадке в пяти сетах обыграла немецкий «Штутгарт» со счётом 3:2 (25:14, 25:22, 16:25, 18:25, 16:14). В первой встрече, которая состоялась в Германии на минувшей неделе, итальянская команда победила в четырёх партиях.

За выход в финал Лиги чемпионов «Новара» поспорит с действующим победителем турнира турецким «Вакифбанком», который по итогам двух матчей прошёл московское «Динамо».

Вторую полуфинальную пару составили турецкий «Фенербахче» и итальянский «Конельяно».

Игры 1/2 финала состоятся в апреле, точные даты будут объявлены позже. Финальные матчи женской и мужской Лиги чемпионов пройдут 18 мая в Берлине (Германия).

«Штутгарт» проиграл «Новаре» в первом четвертьфинальном матче женской ЛЧ
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