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«Штутгарт» проиграл «Новаре» в первом четвертьфинальном матче женской ЛЧ

«Штутгарт» проиграл «Новаре» в первом четвертьфинальном матче женской ЛЧ
Волейбол / Лига чемпионов

Немецкий «Штутгарт» в первом четвертьфинальном матче женской Лиги чемпионов на своей площадке проиграл итальянской «Новаре» со счётом 1:3 (19:25, 24:26, 25:19, 20:25). Ответная встреча состоится в Италии 21 марта.

Сегодня, 13 марта, состоятся три первые встречи 1/4 финала женской Лиги чемпионов: «Динамо» (Москва, Россия) — «Вакифбанк» (Стамбул, Турция), «Скандиччи» (Италия) — «Фенербахче» (Турция), «Конельяно» (Италия) — «Экзачибаши» (Турция).

По итогам группового этапа из борьбы выбыли две российские команды — казанское «Динамо» и «Уралочка-НТМК» (Свердловская область).

Финал женской Лиги чемпионов состоится в Берлине (Германия) 18 мая. Действующим победителем соревнований является «Вакифбанк».

Московское «Динамо» сыграет с «Вакифбанком» в 1/4 финала женской Лиги чемпионов
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