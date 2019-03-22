Горбатков: сейчас с финансами в «Нове» всё наладилось

Главный тренер новокуйбышевской «Новы» Александр Горбатков рассказал, как в команде отреагировали на уход лидеров, и оценил нынешнее финансовое положение клуба. В московское «Динамо» из «Новы» перешли центральный блокирующий Владимир Съёмщиков, либеро Алексей Кабешов и диагональный Романас Шкулявичус.

«Сначала, на мой взгляд, был шок. Ребята находились в какой-то непонятной пустоте. Потом появились мысли из разряда: «Может, и нам куда-то уйти». Но у нас забрали востребованных игроков, а в середине сезона уже все клубы укомплектованы, так что до этого не дошло.



Мы постарались донести до парней, которые остались, что с этим всем можно справиться. Сначала, конечно, нужно было их успокоить с точки зрения психологии. Надо было донести до них, что это не самое страшное в жизни. А когда мне на подмогу приехал тренер Александр Владимирович Смирнов, я понял, что мы справимся и выполним те задачи, которые поставили после ухода ключевых игроков.



В итоге в финансовой части у нас произошла смена в руководстве: исполнительным директором назначили Евгения Олеговича Петропавлова. Он бывший волейболист, да к тому же местный, и ему, наверное, проще общаться с местными же руководителями и заинтересовывать их сотрудничеством с командой. Ведь от этого зависит не только клуб, но и то, что вокруг него. А в Новокуйбышевске не так много спорта, как и в Самарской области в целом. Сейчас с финансами всё наладилось», — цитирует Горбаткова «Реальное время».

В турнирной таблице Суперлиги «Нова» занимает 11-ю строчку.