«Ленинградка» получила последнюю путёвку в плей-офф ЧР, обыграв «Енисей»

Волейболистки «Ленинградки» одержали седьмую победу в чемпионате России по волейболу среди женских команд Суперлиги и гарантировали себе восьмое место по итогам предварительного этапа соревнований. В домашнем матче 22-го тура «Ленинградка» в пяти партиях нанесла поражение красноярскому «Енисею» со счётом 3:2 (25:19, 19:25, 25:23, 20:25, 15:13).

В турнирной таблице «Ленинградка» опередила «Сахалин», который с тем же количеством побед ( 7) набрал на 3 очка меньше. Также седьмую победу может одержать «Минчанка», которая 24 марта встречается с аутсайдером турнира — «Протоном». Но по очкам белорусские волейболистки не смогут догнать «Ленинградку».

«Енисей» с 11 победами в активе завершил предварительный этап чемпионата России на седьмом месте.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

22-й тур

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Енисей» (Красноярск) — 3:2 (25:19, 19:25, 25:23, 20:25, 15:13).