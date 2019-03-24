Названы даты четвертьфиналов чемпионата России в мужской Суперлиге

Всероссийская федерация волейбола подвела итоги предварительного этапа чемпионата России среди мужских команд Суперлиги и назначила даты матчей первого раунда плей-офф и двухкругового турнира за 9-14-е места.

1/4 финала. Первые матчи

29 марта

«Зенит» (Казань) – «Урал» (Уфа)

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Локомотив» (Новосибирск)

6 апреля

«Кузбасс» (Кемерово) – «Динамо» (Москва)

«Факел» (Новый Уренгой) – «Белогорье» (Белгород)

Ответные матчи серии до двух побед пройдут 14 апреля. Третьи встречи при необходимости 17 апреля.

Первый круг турнира за 9-14-е места состоится 8-14 апреля в Красноярске, второй круг – 22-28 апреля в Сургуте. В турнире выступят «Газпром-Югра», «Енисей», «Нова», «Динамо-ЛО», «Югра-Самотлор», «Ярославич».