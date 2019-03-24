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Сиволап и Ярзуткин — серебряные призёры этапа Мирового тура в Камбодже

Сиволап и Ярзуткин — серебряные призёры этапа Мирового тура в Камбодже
Волейбол / Пляжный волейбол

Россияне Максим Сиволап и Артём Ярзуткин стали серебряными призёрами мужского этапа «Мирового тура» категории «две звезды» в Сиемреап (Камбоджа). В финале российские волейболисты уступили австрийской паре Кристоф Дресслер/Александер Хубер со счётом 1:2 (21:16, 13:21, 13:15).

Пляжный волейбол. Этап Мирового тура в Сиемреап, Камбоджа
1/8 финала

Максим Сиволап/Артём Ярзуткин (Россия) – Юрки Нурминен/Сантери Сирен (Финляндия) – 2:1 (15:21, 23:21, 17:15).

Четвертьфинал

Максим Сиволап/Артём Ярзуткин (Россия) – Кристоффер Абелл/Мартин Трэнс Хансен (Дания) – 2:1 (14:21, 21:17, 15:12).

Полуфинал

Максим Сиволап/Артём Ярзуткин (Россия) – Флориан Шнетцер/Петер Эгльзир (Австрия) – 2:1 (20:22, 21:15, 15:7).

Финал

Кристоф Дресслер/Александер Хубер (Австрия) – Максим Сиволап/Артём Ярзуткин (Россия) – 2:1 (16:21, 21:13, 15:13).

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