Казанский «Зенит» разгромил «Урал» в первом четвертьфинале чемпионата России

Четвертьфинальная серия чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги началась в Казани. Местный «Зенит» в трёх партиях уверенно обыграл уфимский «Урал» со счётом 3:0 (25:16, 25:20, 25:19). «Зенит» повёл в серии до двух побед со счётом 1-0. Второй матч серии состоится 14 апреля на площадке «Урала». В тот же день пройдут ответные четвертьфинальные встречи и в трёх оставшихся парах.

В регулярном чемпионате «Зенит» занял первое место, а «Урал» — восьмое. Казанский клуб дважды обыграл уфимских волейболистов в трёх партиях (3:0, 3:0).

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Четвертьфинал. Первый матч

«Зенит» (Казань) – «Урал» (Уфа) – 3:0 (25:16, 25:20, 25:19).

Счёт в серии – 1-0.