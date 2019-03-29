Алекно: самым важным был настрой, тактика имела второе значение

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал домашнюю победу в первом четвертьфинальном матче чемпионата России с уфимским «Уралом» (3:0).

«Результат есть. Кто-то скажет, что у меня была возможность подпустить резервистов, но у основного состава в последнее время уже были перерывы. Перед полуфиналом Лиги чемпионов с «Перуджей» нужно было, чтобы они сыграли полный матч. Ребята выполнили свою работу.

Мы «Урал» разобрали, хорошо сыграли. Самым важным был настрой. Тактика имела второе значение. Если недооценить команду, которая играет на расслабоне, можно столкнуться с большими проблемами. «Урал» как раз относится к таким. Они попали в плей-офф, практически выполнили задачу на сезон и могут играть расслабленно.

Бутько много задействовал Самойленко? Просто связующий почувствовал, что это взаимодействие хорошо получается», — приводит слова Алекно «Спорт Бизнес Online».