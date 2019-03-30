Россиянки вышли в полуфинал этапа Мирового тура по волейболу на снегу

Женская сборная России вышла в полуфинал первого в истории этапа Мирового тура по волейболу на снегу, который проходит в Австрии, в местности между горнолыжными курортами Ваграйн и Кляйнарль. Ольга Мотрич, Анна Ромашова, Ольга Филина и Полина Лаптева выиграли оба матча группового этапа. Российские волейболистки взяли верх над командами Литвы и Италии с одинаковым счётом 2:0 (15:3, 15:10). Заняв первое место в группе В, россиянки напрямую вышли в четвертьфинал.

На пути в полуфинал российские волейболистки обыграли команду Швеции в двух партиях со счётом 2:0 (15:10, 15:6).

За выход в финал 31 марта женская сборная России сыграет с командой Аргентины. Обладатели наград также определятся в воскресенье.