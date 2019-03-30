«Локомотив» с трудом одолел «Енисей» в первом четвертьфинале ЧР

Калининградский «Локомотив» на своей площадке в пяти партиях с трудом обыграл красноярский «Енисей» со счётом 3:2 (20:25, 25:21, 21:25, 25:16, 15:7) в первом матче четвертьфинальной серии чемпионата России. Счёт в серии до двух побед стал 1-0 в пользу «Локомотива». Ответный матч в Красноярске пройдёт 6 апреля.

Калининградский «Локомотив» вышел в плей-офф со второго места в регулярном чемпионате, проиграв первую строчку в очном противостоянии с московским «Динамо» (2:3). «Енисей» завершил предварительный этап национального первенства на седьмой позиции.

В ходе сезона «Локомотив» дважды обыграл «Енисей» (3:2, 3:1).

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Четвертьфинал. Первый матч

«Локомотив» (Калининградская область) — «Енисей» (Красноярск) — 3:2 (20:25, 25:21, 21:25, 25:16, 15:7).

Счёт в серии — 1-0.