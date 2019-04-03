Рысева: в Красноярске играть сложно, но плохому танцору всегда что-то мешает

Связующая калининградского «Локомотива» Дарья Рысева прокомментировала победу в первом четвертьфинальном матче Суперлиги с красноярским «Енисеем» со счётом 3:2 (20:25, 25:21, 21:25, 25:16, 15:7).

«Да уж, игра была очень сложной. Как говорится, валидольной. Даже болельщики мне потом говорили, что из матча, который мог быть… не то чтобы простым, но относительно спокойным, мы устроили шоу. Кстати, огромное спасибо зрителям за поддержку! Они реально наш ещё один игрок на площадке. Если бы не они, всё могло быть иначе.

Я бы не стала говорить, что мы сильно нервничали — играли дома, со своими зрителями, отличной поддержкой. Но это плей-офф, слабых соперников здесь нет. К тому же женский волейбол – он непредсказуем. Мне страшно не было. Думала: «Что переживать!? Сейчас сделаю всё, что умею». Да ещё счёт такой был… Совсем не в нашу пользу. Коленки, в общем, не тряслись. Только руки немного подрагивали. Но недолго, быстро успокоилась. И сыграла вроде бы неплохо. Ошибок не наделала. Даже очко заработала.

После первого сета думала: «Надо что-то делать, что-то менять, а то может всё плохо закончиться». Но до конца верила в нашу команду, в нашу силу. В четвёртой партии мы уже разыгрались, набрали ход. Пятый сет вообще опасен. Но мы справились и взяли его уверенно", — цитирует Рысеву официальный сайт клуба.

Вторая игра серии до двух побед состоится в Красноярске 6 апреля.

«У «Енисея» маленький зал, низкие потолки. Играть там непривычно и достаточно сложно. Но плохому танцору всегда что-то мешает. К тому же мы уже были в Красноярске и знаем, чего ждать. Болельщиков там тоже приходит достаточно… Конечно, играть при заполненных трибунах интереснее, чем в полупустом зале. В Красноярске и балконы заполнены всегда. И уж если чужие фанаты кричат что-то неприятное, то это злит и заводит. Правда, в России такое бывает редко. А вот за рубежом, в матчах за сборную сталкиваться с подобным приходилось.



Победа дома – это наш бонус. Но мы едем на второй матч с мыслями только о победе. Третья игра нам не нужна, ведь график у нас непростой, и времени на восстановление после третьего матча не будет. Так что мы очень постараемся ограничиться двумя играми с «Енисеем», — сказала Рысева.