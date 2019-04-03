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Источник: болгарин Соколов переходит из «Любе Чивитанова» в казанский «Зенит»

Источник: болгарин Соколов переходит из «Любе Чивитанова» в казанский «Зенит»
Волейбол / Суперлига мужчины

Итальянский клуб «Любе Чивитанова» ищет замену болгарскому волейболисту Цветану Соколову, сообщает volleyball.it. По неофициальной информации, Соколов переходит в казанский «Зенит», где ему предложен контракт на € 900 тыс. Предполагается, что Соколов займёт позицию диагонального, а Максим Михайлов перейдёт в доигровку.

«Любе» рассчитывает пригласить на место Соколова MVP последнего чемпионата мира поляка Бартоша Курека, который уже выступал за итальянский клуб в 2014 году. Если стороны не договорятся, в Италии рассмотрят голландца Нимира Абдель-Азиза. Также называются имена Ивана Зайцева и Камиля Рыхлицкого.

29-летний диагональный Соколов — бронзовый призёр чемпионата Европы–2009 в составе сборной Болгарии, неоднократный победитель Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира с итальянским «Трентино».

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