Американский волейболист Сандер может перейти в московское «Динамо»

Американский волейболист, доигровщик национальной сборной, бронзовый призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 27-летний Тейлор Сандер близок к подписанию контракта с московским «Динамо», сообщает Estadao.

У Сандера действующий двухлетний контракт с “Сада Крузейро”, подписанный прошлым летом, но бразильскому клубу будет нелегко удержать американца, если российская команда предложит хорошую сумму.

В отличие от «Крузейро», который доминировал в бразильском волейболе в течение многих лет, «Динамо» не выигрывало российский титул с 2008 года.

27-летний Сандер станет третьим американцем, который когда-либо играл в «Динамо». В сезоне-2011/12 за бело-голубых играл Дэвид Ли, а в 2013-2016 годах Максвелл Холт.