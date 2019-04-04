«Зенит» на тай-брейке одолел «Перуджу» в первом полуфинале Лиги чемпионов

Первый полуфинал мужской волейбольной Лиги чемпионов между итальянской «Перуджей» и казанским «Зенитом» завершился на тай-брейке. Российский клуб выиграл со счётом 3:2 (25:22, 24:26, 27:25, 20:25, 15:13). Самым результативным игроком матча стал Вильфредо Леон, принесший «Перудже» 25 очков. В составе «Зенита» лучшим был Эрвин Нгапет, на счету которого 22 очка, в том числе 4 эйса. 5 результативных блоков поставил Алексей Самойленко.

С сезона-2018/19 полуфиналы Лиги чемпионов проходят в двухматчевом формате. Ответная встреча состоится в Казани 10 апреля. В случае равенства будет назначен «золотой» сет до 15 очков.

Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины

Полуфинал. Первый матч

«Перуджа» (Италия) – «Зенит» (Казань) – 2:3 (22:25, 26:24, 25:27, 25:20, 13:15).