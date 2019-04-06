Кошелева намерена завершить сезон в чемпионате Италии

Чемпионка мира 2010 года, двукратная чемпионка Европы (2013 и 2015) доигровщица Татьяна Кошелева, которая в сезоне-2018/19 выступала за бразильский клуб «Рексона-Сеск», попросила о досрочном расторжении контракта. «Сеск» уже завершил сезон, выбыв из борьбы за медали в четвертьфинале, поэтому Кошелева хочет помочь итальянской команде «Савино дель Бене Скандиччи», которая 6 апреля сыграет первый четвертьфинальный матч национального первенства.

Как сообщает World of Volley, волейболистка уже получила неофициальное согласие бразильской команды и подала заявку на рабочую визу в Италию. Начать четвертьфинал с новой командой Кошелева не успеет, но, возможно, присоединится к «Скандиччи» уже в ходе четвертьфинальной серии.