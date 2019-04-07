Клегер из «Локомотива» — лучший бомбардир вторых четвертьфиналов ЧР

Подведены статистические итоги вторых матчей четвертьфинальных серий чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги. Самым результативным игроком стала Ана Клегер из калининградского «Локомотива», принесшая своей команде 26 очков в матче с «Енисеем» (3:1).
6 результативных блоков поставила Екатерина Енина из «Уралочки-НТМК» во встрече с «Заречьем-Одинцово» (3:1). 3 эйса подала Ирина Воронкова из «Локомотива».
Лучшие по личной статистике во вторых матчах серий четвертьфинала
Бомбардиры
26 – Ана Клегер («Локомотив»)
24 – Ксения Парубец («Уралочка-НТМК»)
21 – Маргарита Курило («Енисей»)
20 – Татьяна Юринская («Заречье-Одинцово»)
Блок
6 – Екатерина Енина («Уралочка-НТМК»)
5 – Ольга Зубарева («Динамо», Краснодар)
5 – Ана Мельникова («Заречье-Одинцово»)
Подача
3 – Ирина Воронкова («Локомотив»).