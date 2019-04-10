«Газпром-Югра» победил «Енисей» в плей-аут Суперлиги

Красноярский «Енисей» во 2-м туре плей-аут мужской Суперлиги на своей площадке проиграл сургутскому «Газпрому-Югра» со счётом 1:3 (24:26, 22:25, 25:22, 23:25).



В турнирной таблице «Енисей» занимает 11-е место, «Газпром-Югра» — девятое.

Завтра, 11 апреля, красноярская команда сыграет с «Ярославичем» (Ярославль), а сургутский коллектив встретится с «Новой» (Новокуйбышевск).



Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Плей-аут. 2-й тур. Красноярск

«Енисей» (Красноярск) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 1:3 (24:26, 22:25, 25:22, 23:25).



Таблица турнира за 9-14-е места

9. «Газпром-Югра» (Сургут) — 11 побед, 35 очков (28 матчей).

10. «Нова» (Новокуйбышевск) — 10 побед, 31 очко (28 матчей).

11. «Енисей» (Красноярск) — 9 побед, 30 очков (28 матчей).

12. «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 9 побед, 27 очков (28 матчей).

13. «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 5 побед, 14 очков (28 матчей).

14. «Ярославич» (Ярославль) — 2 победы, 8 очков (28 матчей).



Команда, занявшая 14-е место, покинет Суперлигу. Команда, ставшая 13-й, сыграет переходные матчи до трёх побед с командой, занявшей второе место в Высшей лиге «А».