«Нова» в трёх сетах победила «Югру-Самотлор» в плей-аут мужской Суперлиги

Нижневартовская «Югра-Самотлор» во втором туре плей-аут мужской Суперлиги в Красноярске проиграла новокуйбышевской «Нове со счётом 0:3 (23:25, 23:25, 16:25).

В турнирной таблице нижневартовская команда занимает 13-ю строчку, «Нова» поднялась на 10-ю.

Завтра, 11 апреля, «Югра-Самотлор» встретится с «Динамо-ЛО» (Ленинградская область), а «Нова» сыграет с сургутским «Газпромом-Югра».



Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Плей-аут. 2-й тур. Красноярск

«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 0:3 (23:25, 23:25, 16:25).



Таблица турнира за 9-14-е места

9. «Газпром-Югра» (Сургут) — 10 побед, 32 очка (27 матчей).

10. «Нова» (Новокуйбышевск) — 10 побед, 31 очко (28 матчей).

11. «Енисей» (Красноярск) — 9 побед, 30 очков (27 матчей).

12. «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 9 побед, 27 очков (28 матчей).

13. «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 5 побед, 14 очков (28 матчей).

14. «Ярославич» (Ярославль) — 2 победы, 8 очков (28 матчей).



Команда, занявшая 14-е место, покинет Суперлигу. Команда, ставшая 13-й, сыграет переходные матчи до трёх побед с командой, занявшей второе место в Высшей лиге «А».