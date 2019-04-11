«Сахалин» одолел «Минчанку» в плей-аут женской Суперлиги

«Минчанка» во втором туре плей-аут женской Суперлиги проиграла «Сахалину» со счётом 2:3 (25:21, 18:25, 21:25, 25:18, 12:15).



Завтра, 12 апреля, белорусская команда сыграет с челябинским «Динамо-Метар», а коллектив из Южно-Сахалинска встретится с «Протоном-Саратов».

Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Плей-аут. 2-й тур. Южно-Сахалинск

«Минчанка» (Минск) — «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 2:3 (25:21, 18:25, 21:25, 25:18, 12:15).



Таблица турнира за 9-12-е места

9. «Минчанка» (Минск) — 8 побед, 25 очков (24 матча).

10. «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 8 побед, 24 очка (24 матча).

11. «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3 победы, 8 очков (24 матча).

12. «Протон-Саратов» (Саратов) — 1 победа, 6 очков (24 матча).



Команда, занявшая по итогам плей-аут 12-е место, сыграет переходные матчи до трёх побед с командой, занявшей первое место в Высшей лиге «А».