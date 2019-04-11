Канал «Зенита» представил обзор ответного полуфинала Лиги чемпионов с «Перуджей»

Казанский «Зенит» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов обыграл итальянскую «Перуджу» со счётом 3:1 (22:25, 25:23, 25:23, 26:24). В составе команды Владимира Алекно самым результативным игроком стал диагональный Максим Михайлов, набравший 17 очков. В составе «Перуджи» 24 очка набрал Александр Атанасьевич. 18 очков в активе бывшего игрока «Зенита» Вильфредо Леона.

Видеообзор ответного матча доступен в аккаунте казанского «Зенита» в YouTube.

В первой встрече, которая состоялась в Италии на минувшей неделе, казанская команда также одержала победу — 3:2 (25:22, 24:26, 27:25, 20:25, 15:13).

«Зенит» вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с ещё одним итальянским клубом «Любе Чивитанова». Встреча состоится в Берлине 18 мая.