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Горбатков: Сургут оказался стабильнее нас

Горбатков: Сургут оказался стабильнее нас
Волейбол / Суперлига мужчины

Главный тренер новокуйбышевской «Новы» Александр Горбатков прокомментировал поражение в матче плей-аут мужской Суперлиги с сургутским «Газпромом-Югра» со счётом 1:3 (20:25, 28:26, 19:25, 20:25)

«Хотелось бы сыграть лучше, но имеем то, что имеем. Свои ошибки нам не позволили конкурировать с соперником на равных. Где-то смогли достать переломить ход, но до конца не выдержали.

В каких компонентах проиграли сопернику? В общей игре. Аккуратно передачу сделать, подбить – всё это в комплексе составляет стабильность. Сургут оказался стабильнее нас», — приводит слова Горбаткова официальный сайт клуба.

Завтра, 13 апреля, «Газпром-Югра» сыграет с «Динамо-ЛО» (Ленинградская область), а «Нова» встретится с красноярским «Енисеем».

«Газпром-Югра» победил «Нову» в плей-аут мужской Суперлиги
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