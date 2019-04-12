Горбатков: Сургут оказался стабильнее нас

Главный тренер новокуйбышевской «Новы» Александр Горбатков прокомментировал поражение в матче плей-аут мужской Суперлиги с сургутским «Газпромом-Югра» со счётом 1:3 (20:25, 28:26, 19:25, 20:25)

«Хотелось бы сыграть лучше, но имеем то, что имеем. Свои ошибки нам не позволили конкурировать с соперником на равных. Где-то смогли достать переломить ход, но до конца не выдержали.



В каких компонентах проиграли сопернику? В общей игре. Аккуратно передачу сделать, подбить – всё это в комплексе составляет стабильность. Сургут оказался стабильнее нас», — приводит слова Горбаткова официальный сайт клуба.

Завтра, 13 апреля, «Газпром-Югра» сыграет с «Динамо-ЛО» (Ленинградская область), а «Нова» встретится с красноярским «Енисеем».