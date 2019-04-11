«Газпром-Югра» победил «Нову» в плей-аут мужской Суперлиги

Новокуйбышевская «Нова» в 3-м туре плей-аут мужской Суперлиги проиграла сургутскому «Газпрому-Югра» со счётом 1:3 (20:25, 28:26, 19:25, 20:25).



В турнирной таблице команда Александра Горбаткова занимает 10-е место, «Газпром-Югра» — девятое.



13 апреля «Газпром-Югра» сыграет с «Динамо-ЛО» (Ленинградская область), а «Нова» встретится с красноярским «Енисеем».



Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Плей-аут. 3-й тур. Красноярск

«Нова» (Новокуйбышевск) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 1:3 (20:25, 28:26, 19:25, 20:25).



Таблица турнира за 9-14-е места

9. «Газпром-Югра» (Сургут) — 12 побед, 38 очков (29 матчей).

10. «Нова» (Новокуйбышевск) — 10 побед, 31 очко (29 матчей).

11. «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 10 побед, 30 очков (29 матчей).

12. «Енисей» (Красноярск) — 9 побед, 30 очков (28 матчей).

13. «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 5 побед, 14 очков (29 матчей).

14. «Ярославич» (Ярославль) — 2 победы, 8 очков (28 матчей).



Команда, занявшая 14-е место, покинет Суперлигу. Команда, ставшая 13-й, сыграет переходные матчи до трёх побед с командой, занявшей второе место в Высшей лиге «А».

«Динамо-ЛО» победило «Югру-Самотлор» в плей-аут мужской Суперлиги