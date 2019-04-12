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Волейболист Мэтт Андерсон покинет казанский «Зенит» и продолжит карьеру в Италии

Волейболист Мэтт Андерсон покинет казанский «Зенит» и продолжит карьеру в Италии
Волейбол / Суперлига мужчины

Доигровщик казанского «Зенита» Мэтт Андерсон сообщил о ближайших планах. Американский волейболист в дальнейшем намерен защищать цвета итальянской «Модены».

«Рад сообщить, что в следующем сезоне я присоединюсь к «Модене», — написал Андерсон в „Инстаграме“.

Напомним, Андерсон был признан лучшим волейболистом США по итогам 2018 года. В составе американской команды он завоевал бронзовые медали чемпионата мира и Лиги наций. На обоих турнирах Мэтт вошёл в символическую сборную. 31-летний спортсмен в пятый раз был признан лучшим волейболистом США. Ранее он получил эту награду в 2012-2015 годах. В 2018 году Андерсон в восьмой раз подряд стал самым результативным игроком сборной США. Кроме того он является лучшим по количеству эйсов.

В 2018 году в составе команды Владимира Алекно американский волейболист выиграл Лигу чемпионов, чемпионат страны, Кубок и Суперкубок России.

Доигровщик казанского «Зенита» Андерсон признан лучшим волейболистом года в США
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